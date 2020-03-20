Статуя Христа Спасителя в бразильском городе Рио-де-Жанейро засветилась флагами стран, которые пострадали от коронавируса. Это было сделано в знак солидарности, сообщает CNN в Instagram.

Кроме того, на монументе появились слова поддержки и надежды. Также у статуи помолился бразильский кардинал Орани Жуан Темпеста.

Фото: instagram.com

Видео: youtube.com

Статуя Христа Спасителя была закрыта для посещений из-за эпидемии Covid-19. Ежегодно статую посещали более 2 миллионов туристов.

Отметим, что на сегодня в Бразилии зарегистрирован 621 человек, заразившийся коронавирусом. Всего в мире инфекцией заразилось 244,5 тысяч человек. Умерло более 10 тысяч, выздоровело более 86 тысяч человек.

Напомним, что Вселенский патриарх потребовал прекратить богослужения до конца марта.

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