За прошедшие сутки, 19 марта, в мире коронавирусом заразились 27,8 тысяч человек - это рекордное с момента начала пандемии число.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.info.

Так, в Италии в четверг зафиксировали 5 322 новых случаев заражения Covid-19, это больше, чем в других странах. В США 19 марта зафиксировано 4 530 новых подтвержденных случаев коронавируса, в Испании - 3 308, в Германии - 2 993, во Франции - 1 861, в Швейцарии - 1 107, в Иране - 1 046.

По состоянию на середину дня 20 марта в Испании сообщили о еще 1 903 зараженных, в Германии прибавилось 1 306 новых случаев, в Иране - 1 237, в США - 577. Всего в мире зафиксировано 252 014 случаев Covid-19.

Отметим, накануне канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию, вызванную распространением коронавируса, самым большим вызовом для Германии со времен Второй мировой войны.

"Ближайшие недели будут еще сложнее … Поэтому позвольте мне сказать, что это серьезно. Отнеситесь к этому серьезно. Со времени объединения Германии нет, со времени Второй мировой войны, не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", - сказала Меркель.

Напомним, по состоянию на утром 20 марта под подозрением на коронавирус находятся 56 украинцев, подтверждено 26 случаев инфицирования в стране.