Пандемия смертельного коронавируса Сovid-19 мало того, что заморозила практически все сферы политической и светской жизни, так еще и может вызвать очередной раскол в православии.

В храмах Православной церкви Украины (ПЦУ) не собираются останавливать службы, несмотря на то, что этого потребовал Вселенский Патриарх Варфоломей.



Об этом решении сообщил спикер ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря), передают "Украинские Новости".

"Это (призыв Варфоломея - Ред.) касается епархий Константинопольского патриархата. И для ПЦУ это ничего не означает", - пояснил архиепископ.

Он так же заявил, что в связи с карантином ПЦУ уже приняла ряд ограничительных мер в своих церквях, в частности рекомендовала прихожанам поклоняться святыням без их целования.

Ранее "Страна" сообщала, что в течение двух суток Украина получит от Китая 10 млн тестов и 1 млн масок, как пообещал президент Зеленский.