С сегодняшнего дня и по воскресенье, 22 марта, в Киеве проведут акцию в поддержку Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса COVID-19, обогнав Китай по количеству жертв.

Об этом во время ежедневного брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в рамках акции на Крещатике установили флаги Италии, а здание КГГА подсветят цветами итальянского флага.

"Киев начал акцию в поддержку Италии. Мы получаем информацию от СМИ, насколько там сложная ситуация. Многие из вас мог увидеть, что мы установили вдоль Крещатика флажки Италии и Украины сегодня. Три вечера, с пятницы до воскресенья, здание мэрии подсветят цветами итальянского флага на поддержку тех людей, кто сейчас борется с этой опасной болезнью", - сказал Виталий Кличко.

Подсветку здания можно будет увидеть после захода солнца в течение выходных дней.

Видео: YouTube/Київська міська державна адміністрація. Слова об акции с 8:50

Напомним, всего за сутки количество зараженных коронавирусом в Италии выросло на 2,5 тысячи. Сотни людей умерли.

Также мы писали, что в Италии трупы умерших от коронавируса вывозят грузовиками, потому что не справляются крематории.