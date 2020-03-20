В условиях карантина в Украине банки могут закрывать небольшие отделения в рамках оптимизации собственной сети, а также приостанавливать работу тех филиалов, которые расположены внутри закрытых ТРЦ или кинотеатров.

Об этом в ходе брифинга заявила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Мы видим, что распространяется разного рода информация о том, что банки закрывают массово отделения. Я хочу сказать, что это неправда. Банки оптимизируют работу собственной сети. Первое: закрываются те отделения, которые находятся в помещениях, к которым банки не имеют доступа: ТРЦ, большие кинотеатры и т.д. Нет смысла сегодня там держать работников", - сказала Екатерина Рожкова.

По ее словам, также банки могут закрывать небольшие отделения, но при условии, если его присутствие в том или ином населенном пункте сохраняется.

"Второй элемент оптимизации: мы отмечаем, что количество посещений банковских отделений сокращается. Это значит, что держать персонал в полном объеме, который нужен для максимальной нагрузки, нет смысла. Я хочу, чтобы вы понимали, что работники банковских отделений - такие же люди, которые имеют семьи, родителей, детей. И они тоже должны беречь себя. Поэтому если мы видим, что меньше людей работают в том или ином отделении, это не значит, что оно будет закрываться. Банки могут закрывать небольшие отделения, оставляя обязательно свое присутствие в регионе... В тех городах, где введены более жесткие меры безопасности, отделения могут работать ограниченное количество времени, но они работают", - заявила Рожкова.

По ее словам, чтобы обезопасить население, банки предлагают пользоваться дистанционными или онлайн-сервисами, а если клиенту крайне необходимо посетить отделение, есть предложения записаться на определенное время, чтобы не создавать очереди.

Видео: YouTube/ Національний банк України. Рожкова про роботу банков - с 17:40

Напомним, "Страна" уже публиковала подробную информацию о том, как работают крупнейшие банки Украины в связи с карантином. В частности, многие из них сократили часы работы, ввели санитарные часы и закрыли часть отделений.