Президент Украины Владимир Зеленский наконец-то уговорил свою маму не выходить из дому в магазин и оставаться дома в период карантина из-за коронавируса. Об этом глава государства рассказал в очередном обращении к украинцам и призвал следовать своему примеру.

"Знаете, сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я прошу ее оставаться дома. И все эти дни она не очень слушается. Говорит: "Лучше меня никто не выберет нужные продукты". Но, в конце концов, мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости. Друзья! Позвоните своим родителям, своим бабушкам и дедушкам. Привезите им все необходимое. Или закажите им онлайн-доставку продуктов и лекарств. Научите их и самих заказывать такую онлайн-доставку. Научите оплачивать коммунальные услуги онлайн. Сделайте все, чтобы минимизировать их выход на улицу и контакты в магазинах, банках, на почте. Попросите их оставаться дома", - попросил Владимир Зеленский.

Видео: facebook.com (рассказ о маме с 4:32)

Напомним, по состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них имели летальный исход.

Также мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска, где от коронавируса умерла женщина и еще у 15 людей подозревают заражение, объявил об ужесточении карантина и попросил ввести ЧП во всей Украине.