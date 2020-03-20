В ближайшие 48 часов Украина ожидает прибытия из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких и 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки по всей стране.

Об этом в своем обращении 20 марта заявил президент Владимир Зеленский.

Также, по его словам, прибудут 100 тысяч масок повышенной защиты от коронавируса для врачей и работников полиции, 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.

"Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины. Каждого из вас", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина получила первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. "Я очень благодарен нашим ученым, нашим специалистам за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил президент.

По словам Зеленского, власти Украины договорились с Венгрией и Польшей о транзитных коридорах для возвращения украинцев домой. "А еще - мы взаимодействуем с польской железной дорогой. И сегодня из Перемышля отправятся пять поездов, которые доставят в Украину около трех тысяч граждан. А на завтра запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии", - сказал Владимир Зеленский.

В пятницу, 20 марта, в Украине продолжается карантин. Общественный транспорт полностью остановится в Ужгороде, Луцке, Нововолынске. В Черновцах все автобусы, троллейбусы и маршрутки не ходят с 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре минимум до 3 апреля закрыто метро, что приносит большие неудобства, а до больниц не могут добраться медики.

За вчерашние сутки выявили 10 новых случаев. К вечеру 19 марта в Украине было официально зарегистрировано 26 случаев заражения Covid-19, из них три смертельных случая.

Напомним, что по словам Зеленского, в Украине первый человек выздоровел от коронавируса.

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