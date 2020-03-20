Сегодня, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным - теперь оптимистичным - обращением по коронавирусу.

Предлагаем вниманию читателей полную версию выступления главы государства:

"Обращение Президента Украины по противодействию распространения коронавирусной инфекции

Желаю здоровья, дорогие граждане!

Традиционно рассказываю о нашем противодействии распространению коронавируса.

Прежде всего - мы имеем очень радостную новость. Пациенту из Черновцов было сделано повторное лабораторный анализ на коронавирус. И вдруг показал отрицательный результат.

А значит - можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который оправилась от коронавируса! Сегодня его выписывают из больницы, и он возвращается домой. Я поздравляю и его лично, и всю нашу страну! Это самая приятная весть за последние дни, и она свидетельствует о том, что у нас точно все будет хорошо. Главное - сохранять спокойствие и режим изоляции.

Также мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я очень благодарен нашим ученым, нашим специалистам за то, что в короткие сроки смогли это сделать.

Еще хочу сказать, что в ближайшие 48 часов ожидаем прибытия в Украину из Китая:

- 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины.

- 10 аппаратов искусственной вентиляции легких.

- 1 миллион масок, которые поступят в украинские аптеки.

- 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции.

- 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.

Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины. Каждого из вас.

В настоящее время для противодействия распространению коронавируса привлечено более 15 000 полицейских. Среди прочего, они будут контролировать, как наши перевозчики и субъекты хозяйствования выполняют ограничения, установленные правительством. Но я верю, что мы все - сознательные граждане, и постоянный контроль со стороны полиции будет не нужен.

Также председателям ОГА и мэрам крупных городов поставлена ​​задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах.

Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров.

Я призываю каждого председателя ОГА и каждого мэра осознать свою ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев.

Теперь относительно наших граждан за рубежом. За последние пять дней мы вернули более 50 000 украинских граждан. На сегодня запланировано 42 авиарейса, которые доставят еще восемь тысяч украинцев.

Вчера я разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Мы договорились о взаимной эвакуации украинцев из Канады и канадцев из Украины. Тех, кто в этом нуждается.

С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, по которым наши люди смогут вернуться домой. А еще - мы взаимодействуем с польской железной дорогой. И сегодня из Перемышля отправятся пять поездов, которые доставят в Украину около трех тысяч граждан.

А на завтра запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии.

Все возвращающиеся из-за границы подвергаются медицинской проверке. Очень радует, что подавляющее большинство сознательно выбирает домашнюю самоизоляцию на 14 дней. Даже несмотря на отсутствие у них симптомов.

Всех украинцам, которые продолжают оставаться дома, я хочу поблагодарить за сознательность и чувство ответственности. Оставаясь дома, вы помогаете нераспространению вируса, а не подвергаете риску ни себя, ни окружающих.

Также я хочу поддержать флешмоб мировых и украинских врачей и от себя призывать: "Врачи остаются на работе ради вас. Оставайтесь дома ради них".

Знаете, сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я прошу ее оставаться дома. И все эти дни она не очень слушается. Говорит: "Лучше мне никто не выберет нужные продукты". Но, в конце концов, мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости.

Друзья! Позвоните своим родителям, своим бабушкам и дедушкам. Привезите им все необходимое. Или закажите им онлайн-доставку продуктов и лекарств. Научите их и самих заказывать такую ​​онлайн-доставку. Научите оплачивать коммунальные услуги онлайн. Сделайте все, чтобы минимизировать их выход на улицу и контакты в магазинах, банках, на почте. Попросите их оставаться дома.

Не давайте вирусу шансов.

Дорогие украинцы! Эгоизм - это собрат коронавируса. Сегодня мы не имеем права думать только о собственных нуждах. И не можем допустить, чтобы миллион украинцев заболели одновременно. Такого не выдержит ни одна медицинская система, ни одной страны. Наша общая задача - максимально уменьшить распространение вируса. И лучший способ для этого - быть дома.

Этим вы заботитесь о слабых. О тех, кто в зоне риска.

Оставайтесь дома и будьте здоровы, дорогие украинцы!

Желаю вам 36,6!

Бережем себя! Сохраним Украину!"

Сегодняшние новости о коронавирусе в Украине и мире - в нашем онлайн-хронике за 20 марта.

Также мы рассказывали, что такое режим ЧС, который ввели в Киевской области.