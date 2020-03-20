В Украине первый человек выздоровел от коронавируса. Тесты показали негативный результат и его выписывают из больницы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 20 марта.

"Пациенту с Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус и он второй раз показал негативный результат, а значит, можем констатировать официально - в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса. Сегодня его выписывают, и он возвращается домой. Я поздравляю и его лично и всю нашу страну. Это самая приятная новость за последние дни и она свидетельствует, что у нас точно все будет хорошо", - заявил президент.

Видео: Facebook/Владимир Зеленский. Слова о пациенте с 00:15.

Напомним, 3 марта в Украине стало известно о первом инфицированном коронавирусом человеке. Мужчина находился в Италии и 26 февраля прошел через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет. Затем мужчину госпитализировали, а его анализы показали положительный результат на коронавирус. Спустя почти две недели стало известно, что пациент начал выздоравливать.

Тем временем коронавирус продолжает идти по Украине. По данным на 20 марта в стране уже 26 заболевших и трое погибших.