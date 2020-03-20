Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), вероятно, отменит спецрейс для эвакуации украинцев с Кипра, поскольку отсутствует спрос на билеты со стороны оставшихся в республике е граждан Украины. Об этом сообщает консульский отдел посольства Украины в Республике Кипр в Facebook.

"По состоянию на 11.30 продажа авиабилетов МАУ приостановлена из-за низкого спроса. В случае принятия МАУ окончательного решения об отмене рейса, рассчитанного на 180 мест, стоимость билетов 19 пассажирам, которые приобрели билеты, будет возвращена компанией (жалобы принимает руководство МАУ). По состоянию на 9 утра продано 19 билетов на рейс МАУ. Самолет - 180 мест", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению Мининфраструктуры, в пятницу с Кипра в 10.40 уже вылетел рейс авиакопании SkyUp, который должен приземлиться в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в 13.30.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина договорилась с авиакомпаниями Fly Dubai и Air Arabia об эвакуации украинцев из Шри-Ланки.

Также мы сообщали, что власти России хотят эвакуировать своих граждан из Украины, списки уже формируются.