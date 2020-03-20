По итогам 2019 года Украина заняла 123-е место из 153 в рейтинге самых счастливых стран мира. Первую позицию заняла Финляндия, а последнюю - Афганистан.

Об этом свидетельствуют в отчете World Happiness Report.

Всемирный доклад о счастье публикуется подразделением ООН по поиску решений стабильного развития ежегодно с 2012 года. Для оценки национального счастья используются 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.

По итогам прошлого года в десятку лидеров вошли: Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. Самыми несчастливыми стали Руанда, Зимбабве, Южный Судан и Афганистан, которые заняли 150-153 места соответственно.

Украина заняла в рейтинге 123-е место, оказавшись, согласно докладу, самой несчастливой из европейских стран. При этом по сравнению с прошлым рейтингом она поднялась на 10 позиций. Любопытно, что соседние страны оказались более счастливыми: Польша заняла 43-е, Россия - 73-е, а Беларусь 75-е место.

Скриншот: worldhappiness.report

Напомним, в 2018 году в рейтинге самых счастливых стран мира Украина заняла 138-ю позицию. Тогда, по сравнению с 2017 годом, наша страна скатилась вниз на целых шесть ступеней.