Прокуратура Киева инициировала досудебное расследование в отношении должностных лиц частной медклиники, которая не сообщила в государственные органы Украины о пациенте, инфицированном коронавирусом. Киевлянин стал третьим жителем столицы, у которого подтвердилось заболевание.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook в пятницу, 20 марта.

"Согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - сказано в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Соломенское райуправление полиции, процессуальное руководство - Киевская местная прокуратура № 9.

Отметим, что до этого острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, было диагностировано у 50-летнего киевлянина, недавно вернувшегося из Швейцарии. Как заявил до этого мэр Виталий Кличко, сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей. Сначала заболевший сделал тест в одном из частных медицинских центров Киева, но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни в Минздрав, ни в Центр общественного здоровья.

"Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - сообщил Кличко.

Напомним, что в Киеве уже действует режим чрезвычайной ситуации.

Также "Страна" ведет хронику коронавируса в Украине, где зафиксировано уже 26 заболевших и трое погибших.