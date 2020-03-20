Еще 15 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус в Ивано-Франковске. Власти города просят президента Владимира Зеленского и Кабинет министров ввести в Украине чрезвычайное положение. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Руслан Марцинкив.

"У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры. Обращаемся к правительству, президенту ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Поручить полиции, Нацгвардии, Муниципальной инспекции усилить патрулирование на улицах. Обеспечить круглосуточное патрулирование улиц", - написал Марцинкив.

По словам градоначальника, с сегодняшнего дня полиция города будет штрафовать людей за нарушение карантина - от 17 тыс. грн для физических лиц и от 34 тыс. грн для юридических.

"Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 2 метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем", - добавил мэр города.

Также местная власть обращается в Антимонопольный комитет с просьбой не допустить спекуляций на лекарствах и продуктах.

Напомним, накануне в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19.

Также мы сообщали, что в Италии от коронавируса скончалась украинка.