Немецкие экономисты и банкиры выступили с неутешительными прогнозами для немецкой экономики на этот год. Форсмажорные обстоятельства, а именно пандемия коронавируса, может обрушить ее на 6%.

Такой прогноз выдали немецкие исследовательские институты IFO и DIW, а также аналитики Deutsche Bank, как передает Reuters.

Глава влиятельного Института экономических исследований Мюнхенского университета (IFO) назвал самую пессимистичную цифру сокращения экономики Германии и дал свой прогноз развития ситуации.

"Дальнейший ход событий во многом зависит от того, как будет развиваться эпидемия. Сегодня мы рассматриваем два сценария. Очень, очень благоприятный сценарий, который приведет к отрицательному экономическому росту в 1,5% в 2020 году. У нас есть второй сценарий с серьезными производственными ограничениями - это приведет к сокращению экономики на 6% в 2020 году", - сказал Клеменс Фюст.

Deutsche Bank понизил свой прогноз для экономики Германии в связи с распространением коронавируса, сообщив, что теперь ожидает, что крупнейшая экономика Еврозоны сократится на 4-5% в 2020 году, в то время как промышленное производство может сократиться на 10%.

"В течение нескольких дней меры по изоляции и (временному) закрытию заводов достигли уровня, который предполагает гораздо большее сокращение в первом полугодии, чем считалось ранее", - сказал главный экономист Deutsche Штефан Шнайдер, добавив, что ранее он ожидал сокращения немецкой экономики на 1-2% в этом году.

Немецкий институт экономических исследований DIW ожидает, что экономика Германии сократится на 0,1% в этом году. При этом вспышка коронавируса окажет сильное влияние на экономику как минимум в течение следующих двух кварталов.

DIW сообщил, что его прогноз основан на оптимистичном V-образном сценарии, при котором за резким падением деловой активности последует быстрый подъем позднее в этом году.

Однако рецессия может оказаться гораздо более тяжелой, если неопределенность среди компаний и потребителей, вызванная вирусом, будет сохраняться, добавил в институте.

Ранее "Страна" сообщала, что ПАСЕ отменила апрельскую сессию из-за коронавируса.