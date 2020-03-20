В Киеве вслед за областью собираются объявить режим чрезвычайной ситуации из-за темпов распространения коронавируса по стране. По состоянию на 20 марта 26 заболевших и трое погибших, но в столице инфицированы только трое.

Решение объявили в КГГА, осталось провести юридические процедуры.

"Страна" разбиралась что значит режим ЧС в столице и чем он отличается от чрезвычайного положения.

ЧС в Киеве

В столице планируют объявить режим ЧС после аналогичного заявления в области. Первым об этом сообщил заместитель мэра Николай Поворозник. Он отметил, что решение введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны еще 10 марта.

"А мы позавчера (18 марта, - Ред.) подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.

В Киеве подтверждено 3 случая заражения.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, ограничения ввели не просто так, ситуация слишком серьезная. Третьим заболевшим в столице стал 50-летний приезжий из Швейцарии. Он прошел тест, но частный центр скрыл результаты теста. Министерство здравоохранения Украины узнало о случае инфицирования от немецкой лаборатории. Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

Всего в Киеве на сегодняшний день протестировали 291 киевлянина. Тесты делают исключительно по рекомендации врачей. Закуплены 300 аппаратов ИВЛ и 39 новых спецавтомобилей скорой помощи.

Чтобы не допустить распространения заболевания, киевлян просят не покидать дома без крайней необходимости. Информация доносится через соцсети, звучит с экранов ТВ, информационные бюллетени раскладывают в почтовые ящики.

Фото: facebook.com/merkieva

Отличие режима ЧС от режима ЧП

Чрезвычайная ситуация отличается от режима "чрезвычайного положения" рядом моментов, описанных в Кодексе гражданской защиты населения:

ЧС вводят и утверждают на уровне Киевсовета и ГосЧС. Это нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на объектах или территориях, вызванное аварией, катастрофой или эпидемией, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, а также большому заражению людей и животных.



То есть, какую-то из систем гражданской защиты (в нашем случае - медицину) переводят на усиленный режим.



Другое дело - ЧП. Оно вводится указом президента или Верховной Рады и это более ужесточенный правовой режим деятельности органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций. Он вводится в стране для защиты от внешней или внутренней угрозы, поддержания общественного порядка. Режим ЧП предполагает ограничение прав и свобод граждан, юридических лиц, а также возложение на них дополнительных обязанностей.



ЧС - самостоятельный режим функционирования системы гражданской защиты, он не предполагает ограничение прав и свобод граждан. Введение режима ЧС вводит ограничения, в первую очередь, для государственной власти, которые должны организовать регулярное оповещение граждан о происходящем, локализовать проблему, помогать пострадавшим, при необходимости - организовывать эвакуацию жителей и прочее.



Тогда как ЧП - более жесткий режим, предполагающий продление сессии Рады на срок действия режима, недопущение роспуска парламента и продолжение функционирования судов, в том числе и Конституционного суда Украины, а также органов прокуратуры.



При ЧС проводятся учения, отработка различных ситуаций, при ЧП - вводится комендантский час, государство может ограничивать движение транспорта, досматривать автомобили. При ЧП запрещаются митинги и забастовки, на улицах могут проверять документы, ограничивается работа СМИ, среди прочих мер - продукты по карточкам.

Что сейчас происходит в Киеве

В столице на данный момент проводится ряд антивирусных мероприятий. Не все из них связаны с режимом чрезвычайной ситуации.

1. В Киеве и области работает "горячая линия" 0456-31-00-46, по телефону врачи предоставят информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на Covid-19; также можно обратиться по телефону 044-235-01-01. Со стационарного - 15-83.

2. Городская власть отрабатывает механизм доставки медработников на такси Uber. "Эпицентр" предоставил 100 тысяч медицинских масок городу, 62 тысячи масок были доставлены в Киев вчера. Еще 100 тысяч ждут от предприятий. Однако в аптеках нет масок и дезинфекторов. "Первый ажиотаж создали те, кто хотел нажиться на них", - ответил мэр Киева.

3. Службу "скорой" помощи обеспечили экспресс-тестами. Это поможет диагностировать Covid-19 на ранней стадии. Закуплено 100 тысяч экспресс-тестов, работают лаборатории. "Мы не можем проверить всех, но проверяем людей по рекомендации врачей", - говорит мэр Киева.

4. Людям не нужно идти в поликлинику, связаться с семейным врачом можно онлайн. Городские власти призывают родных и близких обеспечить родителей продуктами и медикаментами. В Кабмине пообещали компенсировать украинцам расходы на коммуналку, не облагать пеней просрочку по коммунальным платежам.

5. Православие переходит на карантин. Службы в церквях (хоть они и не подчиняются городу) приостановлены. Некоторые службы транслируют в интернете, Вселенский патриарх потребовал прекратить богослужения до конца марта. В УПЦ рассказали, как меняется работа на время карантина.

6. Дезинфекция транспорта происходит несколько раз в день. По словам Кличко, обрабатывают также остановки общественного транспорта, дороги, мосты и подъезды. Для обработки используют тентамин, хлор, цептональ и другие средства (около 10 наименований).

7. В Киеве не работает метро, а маршрутки едут забитые битком, в троллейбусах - не все в масках. В общественном транспорте Киева не соблюдают правила карантина. По словам Кличко, на рейсы выехали 200 дополнительных маршрутов, но и это не остановило рабочее население от поездок в центр. Если количество заболевших будет увеличиваться, мэр Киева обещает ограничить движение коммунального транспорта. Будет обеспечиваться только подвоз работников, обеспечивающих жизнедеятельность города.

8. В Киев ожидается прибытие поезда из Перемышля с эвакуированными украинцами. Он должен приехать около 13:00. Усилены меры безопасности: дежурит Нацгвардия и машины "скорых". Всего должно прибыть четыре поезда (последний около 23:30 20 марта).

9. Из Шарм-аль-Шейха и Дубая также должны прибыть несколько рейсов.

10. В почтовых ящиках киевлянам отправляют необходимые рекомендации в условиях карантина и напоминают, что вакцины не существует (!): выдерживать инкубационный период 2-27 дней, выполнять термическую обработку продуктов, проветривать и увлажнять воздух в помещении, ограничить контакты, мыть руки с мылом и использовать антисептик, оставаться дома и носить маску в случае появления симптомов (кашля, боли в груди, головной боли, осложненного дыхания, лихорадки, боли в мышцах, белого налета на языке и диареи).