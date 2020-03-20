В четверг, 19 марта, Украине зафиксировали 56 новых подозрений на заболевание коронавирусом. А по состоянию на утром 20 марта в стране наличие вируса Covid-19 подтвердили у 26 людей.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

Так, в 10:00 пятницы, 20 марта, в Украине по-прежнему зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных. Больше всего людей заразилось в Черновицкой области (15 случаев, 1 летальный), три случая подтверждены в Киеве, по два случая зафиксировали в Житомирской, Киевской, Днепропетровской областях, один - в Донецкой области, по одному летальному случаю в Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Уточняется, что всего с начала текущего года в Минздрав поступило 316 сообщений о подозрении на Covid-19.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, в Украине сделали меньше всего в мире тестов на коронавирус. Так, по состоянию на 17 марта, это было всего 500 тестов.