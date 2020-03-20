Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что страна "может переломить ход" борьбы с коронавирусом в ближайшие 12 недель, но все же признал, что правительство точно не знает, как долго продлится эта вспышка пандемии.

Джонсон поблагодарил британцев за их "огромные усилия" по выполнению рекомендаций правительства для прекращения распространения болезни. "Мы просим студентов отложить обучение, мы просим людей не общаться обычным образом, и уже сейчас мы видим, какое влияние это оказывает на экономику Британии и на бизнес, на крупные компании. Поэтому очень важно, чтобы мы в правительстве поддерживали их", - отметил премьер на своей пресс-конференции, как сообщает Sky News.

Отвечая на вопрос о возможности одолеть эпидемию за 12 недель и может ли жизнь в Британии вернуться в норму к лету, Джонсон сказал: "Я убежден, что мы добьемся этого. Я думаю, что мы можем переломить ситуацию в течение следующих 12 недель, но это зависит от коллективных, решительных действий".

Однако на уточняющий вопрос, что он имел в виду под "переломным моментом", премьер-министр признался, что правительство "не знает, как долго продлится вспышка коронавируса.

"На данный момент болезнь протекает таким образом, что, похоже, еще не реагирует на наши вмешательства", - сказал он.

Напомним, что количество умерших после заражения коронавирусом в Британии, возросло до 144 человек. По состоянию на 13:00 в четверг, 19 марта, в Британии было зарегистрировано 3 269 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, что Билл Гейтс выдал прогноз о сроках мирового карантина из-за коронавируса.

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