Грузия из-за угрозы распространения коронавируса приостанавливает регулярное авиасообщение со всеми странами с субботы, 21 марта.

Об этом сообщил советник премьер-министра Ираклий Чиковани, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Решение о прекращении авиасообщения было принято сегодня (в пятницу, 20 марта - Ред.) на заседании Координационного межведомственного совета по борьбе с коронавирусом. Было принято также решение о том, что все граждане Грузии, прибывающие из других стран, обязаны пройти двухнедельный карантин", - сказал Чиковани.

По его словам, на погранпереходах на границах с Турцией, Азербайджаном и Россией вблизи КПП будут оборудованы карантинные зоны.

По данным Минздрава Грузии, по состоянию на 20 марта, в стране выявлены 43 случая заражения коронавирусом.

Ранее "Страна" писала о том, что власти Киева не исключают продления карантина из-за коронавируса.

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