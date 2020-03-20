Зеленский назначил новых глав РГА в Полтавской, Херсонской, Черниговской и Винницкой областях. Полный список
В четверг, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав районных государственных администраций в Полтавской, Херсонской, Черниговской и Винницкой областях.
Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.
Так, в соответствии с указами №179/2020-рп - №194/2020-рп от 19 марта президент Зеленский принял решение о назначении:
- Величко Натальи Ивановны главой Глобинской районной государственной администрации Полтавской области.
- Хорошуна Геннадия Григорьевича главой Зиньковской РГА Полтавской области.
- Лугового Павла Михайловича главой Котелевской РГА Полтавской области.
- Костенко Татьяны Викторовны главой Лохвицкой РГА Полтавской области.
- Черкуна Ивана Павловича главой Решетиловской РГА Полтавской области.
- Сидоренко Романа Николаевича главой Оржицкой РГА Полтавской области.
- Данильченко Татьяны Алексеевны главой Чутовской РГА Полтавской области.
- Солдатовской Натальи Ивановны главой Новотроицкой РГА Херсонской области.
- Осадчук Ларисы Анатольевны главой Борзнянской РГА Черниговской области.
- Гоцуляка Михаила Ивановича главой Могилев-Подольской РГА Винницкой области.
- Петренко Ярослава Валерьевича главой Мурованокуриловецкой РГА Винницкой области.
- Щура Юрия Борисовича главой Шаргородской РГА Винницкой области.
Напомним, Зеленский назначил военного прокурора Романа Грищенко новым главой Сумской ОГА.
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