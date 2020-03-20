Зеленский назначил новых глав РГА. Фото: president.gov.ua

В четверг, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав районных государственных администраций в Полтавской, Херсонской, Черниговской и Винницкой областях.

Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства. 

Так, в соответствии с указами №179/2020-рп - №194/2020-рп от 19 марта президент Зеленский принял решение о назначении:

  1. Величко Натальи Ивановны главой Глобинской районной государственной администрации Полтавской области.
  2. Хорошуна Геннадия Григорьевича главой Зиньковской РГА Полтавской области.
  3. Лугового Павла Михайловича главой Котелевской РГА Полтавской области.
  4. Костенко Татьяны Викторовны главой Лохвицкой РГА Полтавской области.
  5. Черкуна Ивана Павловича главой Решетиловской РГА Полтавской области.
  6. Сидоренко Романа Николаевича главой Оржицкой РГА Полтавской области.
  7. Данильченко Татьяны Алексеевны главой Чутовской РГА Полтавской области.
  8. Солдатовской Натальи Ивановны главой Новотроицкой РГА Херсонской области.
  9. Осадчук Ларисы Анатольевны главой Борзнянской РГА Черниговской области.
  10. Гоцуляка Михаила Ивановича главой Могилев-Подольской РГА Винницкой области.
  11. Петренко Ярослава Валерьевича главой Мурованокуриловецкой РГА Винницкой области.
  12. Щура Юрия Борисовича главой Шаргородской РГА Винницкой области.

Напомним, Зеленский назначил военного прокурора Романа Грищенко новым главой Сумской ОГА.

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