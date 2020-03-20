Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, который контактировал с заразившимся коронавирусом нардепом от группы "Доверие" Сергеем Шаховым, сдал тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест, так называется тест на коронавирус - Ред.).

Об этом сам Юрчишин сообщил в Facebook.

"Хроники самоизоляции день 3, эпизод 1: ПЦР-тест сдал", - сообщил он. Он уточнил, что прошел тест в амбулатории Верховной Рады, куда ему пришлось поехать. По его словам, результат будет известен через 4-5 дней.

Фото: facebook.com

Юрчишин, также как еще 12 депутатов, которые контактировали с Шаховым на ТВ или в Раде, находится на самоизоляции.

Напомним, что из-за коронавируса у нардепа Шахова сдавать тесты на болезнь отправили 79 человек, среди которых есть члены СНБО и правительства.

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