Карантин в Киеве может быть продлен в том случае, если будет расти число заразившихся коронавирусом. В этом вопросе все зависит от того, насколько будут соблюдаться правила карантина. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью "РБК-Украина".

"Все будет зависеть от того, насколько мы сознательно будем относиться к тем мерам, которые сегодня внедрены. Если мы будем безответственно относиться, например, отпускать детей в компьютерный клуб - то ситуация будет совсем другая. И в таком случае прогнозировать, когда закончатся ограничительные меры, сложно", - сказал Поворозник.

По его словам, если установленные правила будут соблюдать, то карантин завершится в начале апреля.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция и Нацгвардия начали контролировать въезд-выезд из Киева.

Также мы сообщали, что у Кличко рассказали, как в Киеве действует режим чрезвычайной ситуации.