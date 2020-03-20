В период карантина, введенного в Украине в связи с коронавирусом, стоит есть больше блюд на нежирном курином бульоне, добавлять в рацион зеленую петрушку и не забывать о чесноке, имбире и луке.

Об этом со ссылкой на информацию врача-диетолога Оксаны Скиталинской передает УНН.

Так, во время карантина людям приходится больше бывать дома и меньше двигаться. Чтобы не набрать лишнего веса и улучшить иммунитет, нужно есть белок, также в рацион должны входить крупы.

"Во время карантина полезно употреблять различные крупы: перловую, гречневую, ячневую, пшенную. Нужно добавлять немного бобовых - это фасоль, чечевица, сушеный горох. Обязательно нужно, чтобы был источник белка, для того, чтобы поддерживалась работа мышц, не образовывался жир и хорошо функционировала иммунная система, а организм вырабатывал все нужные ферменты, гормоны. Этим источником белка могут быть яйца, рыба, бобовые, кисломолочные продукты. Так же это может быть сыр, максимально твердый. Чем он тверже, тем в нем меньше жира. То есть, калорийность в нем меньше, а белка больше", - рассказала Оксана Скиталинская.

По ее словам, таким сыром может быть пармезан. Диетолог отмечает, что буквально одна чайная ложка посыпанного пармезана в блюдо добавляет достаточно много белка.

"В период пандемии нужно помнить, что очень качественным источником получения аминокислот является нежирный бульон и блюда, сваренные на нем. Бульон на курятине содержит такую аминокислоту, как лизин, которая обладает выраженными противовирусными свойствами. Поэтому бульон стараемся есть как можно чаще, но не жирный. Это означает, что примерно на 2-3 литра воды будет достаточно кусочка мяса размером с яблоко. Туда можно бросать различные крупы, овощи и готовить такие лечебно-профилактические блюда", - посоветовала Скиталинская.

Врач-диетолог рассказала, что при возможности следует добавлять в блюда зеленую петрушку, которая имеет сильные противовоспалительные свойства. А еще не нужно забывать о чесноке, имбире и луке, ведь они богаты фитонцидами и обладают бактерицидным и противовирусным действием.

"Следует помнить, что пока не время есть и пить холодные напитки и блюда. Сейчас время теплых напитков и блюд. В течение дня нужно не забывать каждые 10-15 минут делать один-два глотка очень теплой воды, конечно не кипятка", - сказала диетолог.

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