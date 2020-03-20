В России выздоровели четыре человека, инфицированные смертельно опасным коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

По официальным данным, всего в России насчитывается уже девять выздоровевших. Общее же число заболевших в РФ - 199. Смертельных случаев пока официально не зафиксировано, а те, которые были отнесены на счет других болезней.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. По состоянию на 06:00 пятницы, 20 марта, всего в мире 244 517 инфицированных коронавирусом. Выздоровели 86 025 человек и 10 030 человек умерли.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине сделали меньше всего в мире тестов на коронавирус.

Также мы сообщали, что в Украине по официальным данным, 26 заболевших и трое погибших.