В субботу, 21 марта, в Украину прибудет медицинский груз из Китая, в том числе экспресс-тексты на коронавирус, медицинские маски и аппараты вентиляции легких.

Соответствующую информацию в Facebook опубликовал нардеп Андрей Мотовиловец.

За медицинским грузом в Гуанчжоу отправится военный грузовой самолет ИЛ-76. В Борисполь он прибудет 21 марта в 11:00.

"Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз. Я очень благодарен за огромную работу, которая сделала возможной эту передачу ценного груза Украине, представителям бизнес-сообщества, Офиса президента и всем министерствам, которые участвовали в организации. Это лишь первый полет, на следующей неделе будет еще один", - написал Мотовиловец.

Скриншот, фото: Facebook/ Andrey Motovilovets

Напомним, по состоянию на 17 марта в Украине сделали меньше всего в мире тестов на коронавирус.