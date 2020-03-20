Украинка родом из Львовской области скончалась от коронавируса в итальянской провинции Бергамо. Это призошло в четверг, 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия. Об этом на своей странице в соцсети написал глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

"Сообщают наши соотечественники, что 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии", - написал Городецкий.

Также автор поста добавил, что ему в комментариях сообщили, что это якобы уже шестая смерть украинцев в Италии.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 20 марта, в мире зафиксировано 244 517 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 86 025 человек и 10 030 человек скончались.

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