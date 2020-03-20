В Киеве по улицам ездят спасатели на специальных автомобилях и предупреждают о необходимости придерживаться правил карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Уточняется, что такие автомобили будут курсировать и информировать людей о правилах их поведения в период карантина по улицам городов во всей Украине. Так, настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания.

"Не выходите на улицу без необходимости; не посещайте места скопления людей; во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метров; соблюдайте меры личной гигиены; позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу", - говорится в сообщении.

Видео: YouTube/ MNS GOV.UA

Напомним, по состоянию на вечер 19 марта третий случай смерти от коронавируса зафиксировали в Украине. По официальной статистике при этом есть еще 23 подтвержденных случаев инфицирования.