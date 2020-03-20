Весеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) решили отменить из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом говорится на сайте организации.

"Пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая была запланирована на 20-24 апреля, отменена из-за распространения коронавируса Covid-19", - отметили в организации. Такое решение принял президент ПАСЕ Рик Дамс с целью обеспечения безопасности делегатов, гостей и персонала сессии.

Отмена учитывает ограничения на поездки и мероприятия по карантину, принятые рядом государств-членов Совета Европы, и соответствует решениям, принятым страной пребывания Совета Европы, Францией, а также оценке риска на основе информации от Всемирной организации здравоохранения.

Позже Ассамблея проработает обновленный план своей работы на 2020 год.

Напомним, что коронавирус Covid-19 отменил фестиваль в Каннах на набережной Круазет.

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