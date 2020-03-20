Два первых официально подтвержденных случая коронавируса в Днепре - это супружеская пара, которая недавно вернулась из поездки Франции.

Об этом со ссылкой на главу Днепропетровской облгосадминистрации Александра Бондаренко пишет "Укринформ".

По словам губернатора Днепропетровской области, оба они сами решили обратиться в больницу. Там их разместили в специальных инфекционных боксах. Ни у мужчины, ни у женщины повышенной температуры не наблюдается. Их состояние оценивается как стабильное.

По словам Бондаренко, в больнице, где находятся инфицированные, есть все аппараты, лекарства и необходимые средства защиты. Всего в Днепропетровской области определены две госпитальные базы для зараженных коронавирусом: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. В двух учреждениях вместе 430 коек.

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за ситуацией с коронавирусом в Украине 20 марта.