В Соединенных Штатах Америки развернулся полномасштабный финансовый кризис. В ближайшее время США ждет двойной рост безработицы и фактическое уничтожение финансовых накоплений.

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на доклад ведущего аналитика крупнейшего инвестбанка Bank of America Мишель Мейер. Главной причиной экономического кризиса в США Мейер считает распространение коронавируса.

"Мы официально заявляем, что американская экономика упала в рецессию, присоединившись к остальному миру, и это очень глубокая просадка", - говорится в отчете Bank of America.

Согласно прогнозу аналитика, в ближайшее время США ждет двойной рост безработицы, потеря потребительской активности и фактическое уничтожение финансовых накоплений.

Bank of America также предсказывает, что по итогам второго квартала 2020-го экономика США рухнет на 12% ВВП, а по итогам всего года сократится на 0,8%. Отмечается, что численность безработных в США будет расти примерно на миллион человек в месяц в течение всего второго квартала и в итоге достигнет 3,5 миллиона.

Bank of America считают кризис мощнейшим, но полагает, что он будет краткосрочным. "Хоть обвал и очень жесткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго", - уточнили в Bank of America.

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