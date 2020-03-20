Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за февраль составила 50 400 гривен, а в январе он заработал 37 816,01 гривны.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Украинских новостей".

Зарплата Разумкова за февраль составила 50 448 гривен. Его первый зам Руслан Стефанчук получил в феврале 59 223,85 гривны, а зам Елена Кондратюк - 47 452,65 гривны. Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк в феврале было начислено по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за январь.

При этом Разумков за январь получил зарплату меньше, чем его замы. Та же картина была в декабре. Зарплата спикера за декабрь составила 37 300 гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 54 100 гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк - 34 600 гривен.

Также мы писали о том, что Рада во время карантина будет работать без пленарных заседаний.