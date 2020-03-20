С момента начала пандемии коронавируса в Украине меньше всего в мире сделали тестов на коронавирус. По состоянию на 17 марта - их всего 500 штук.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Our world in data.

Отметим, что в соседней России тестов, кстати, тоже сделали немного относительно населения - 116 061 штуку. А вот в Армении - почти 700. В Польше - почти 8 000.

При этом в Италии, где стремительно возросла смертность от коронавируса, было сделано почти 150 000 тестов, в Великобритании - более 50 000, в Китае - больше 320 000.

Самые близкие к Украине по количеству проведенных тестов - Новая Зеландия (584) и Пакистан (531).

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит в связи с коронавирусом в Украине. На сегодня уже зафиксировано 26 заболевших и трое погибших.