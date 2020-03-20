В мире - пандемия коронавируса, в Украине - карантин, парализовавший страну.
Однако наши граждане не унывают и отправляют друг другу забавные мемы про коронавирус, пугают друзей "началом зомбиапокалипсиса" и шлют в чаты видео и фотожабы.
Это приколы про туалетную бумагу и гречку, покупки из Китая, специфику работы на дому, Зеленского, Кличко, Порошенко и шутки с эротическим подтекстом.
"Страна" собрала все самое смешное из соцсетей, чтобы поднять настроение нашим читателям и вместе пережить карантин.
Вот такие шутки о коронавирусе скрашивают будни украинцев и становятся вирусными.
В супермаркетах Украины замечены вигвамы и люди в противогазах:
"Коронавирус не продержится долго, потому что сделан в Китае", - намекают авторы мема о некачественных товарах Made in China.
"Нефть, коронавирус, кризис мировой. Может быть вернемся, милая, в запой", - такие отправляют смски друг другу пользователи.
Псевдопрезентация новой маски от Apple. Фото: offthetablet
А вот идея для тех, кто не хочет пропускать занятия в спортзале.
Когда рвение к спорту нельзя победить:
Есть ряд мемов на тему фриланса и работы из дома:
А чтобы не потерять форму во время коронавируса, советуют не забывать о привычном даже дома:
Также смешные ассоциации на тему компьютерных игр, которые популярны у пользователей сети.
А этот мем на тему домашнего досуга и настольных игр (вульгарные шуточки - излюбленная тема в соцсетях):
Героем самых известных фотожаб снова стал мэр Киева Виталий Кличко, которого нарекли "Квентин Карантино", а градоначальник даже обрадовался такому прозвищу и с радостью носит одноименную футболку, подаренную украинцами.
Также иронизируют про экс-президента Петра Порошенко, который бы "ввел беспрецедентные меры по поддержке бизнеса в период карантина: снизил бы размеры взяток и откатов на 10%".
И смеются над пожеланием нынешнего президента Владимира Зеленского, который пожелал всем украинцам 36,6, говоря о температуре тела здорового человека. А по факту, курс доллара совсем скоро может оказаться по такой цене.
Говорят, что главное на карантине - выдержать близких и соседей. В сети Интернет распространяют некоторые рекомендации по самоизоляции на время вспышки коронавируса:
Для защиты от "короны" прекрасно подходят приемы карате:
Приветствие можно осуществлять не только рукопожатием и объятиями с поцелуями:
Ну, если без поцелуев - совсем никак, советуют пользоваться медицинсками масками:
А если их нет - подойдут подручные средства:
Мемов на тему медицинских масок и их вариаций - больше всего:
А вы тоже уверены, что страшнее коронавируса болезни нет?
Тема коронавируса просачивается в искусство: "Секрет закупок раскрыт. Все ради искусства".
Вот так могла бы выглядеть в сегодняшних реалиях известная картина Василия Верещагина "Апофеоз войны". Вместо черепов - туалетная бумага, которую массово раскупают в магазинах.
Про туалетную бумагу - мемов больше всего, вместе с гречкой она стала самым стратегическим товаром на рынке.
Промокод "корона" - излюбленная шутка любителей путешествий, когда в условиях карантина в странах можно застрять на несколько недель.
"Коронавирус" в России бывает и такой:
На днях помимо мемов и фотожаб в соцсетях стали делиться анекдотами на тему коронавируса:
- Наталья Андреевна, как больной с подозрением на коронавирус?
- Нормально, Алексей Самбуевич. Положили в отдельную палату. Назначили специальную диету.
- Что за диета?
- Кормим печеньем.
- Почему печеньем?
В щель между полом и дверью больше ничего не пролезает.