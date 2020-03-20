В мире - пандемия коронавируса, в Украине - карантин, парализовавший страну.

Однако наши граждане не унывают и отправляют друг другу забавные мемы про коронавирус, пугают друзей "началом зомбиапокалипсиса" и шлют в чаты видео и фотожабы.

Это приколы про туалетную бумагу и гречку, покупки из Китая, специфику работы на дому, Зеленского, Кличко, Порошенко и шутки с эротическим подтекстом.

"Страна" собрала все самое смешное из соцсетей, чтобы поднять настроение нашим читателям и вместе пережить карантин.

Вот такие шутки о коронавирусе скрашивают будни украинцев и становятся вирусными.

В супермаркетах Украины замечены вигвамы и люди в противогазах:

"Коронавирус не продержится долго, потому что сделан в Китае", - намекают авторы мема о некачественных товарах Made in China.

"Нефть, коронавирус, кризис мировой. Может быть вернемся, милая, в запой", - такие отправляют смски друг другу пользователи.

Псевдопрезентация новой маски от Apple. Фото: offthetablet

А вот идея для тех, кто не хочет пропускать занятия в спортзале.

Когда рвение к спорту нельзя победить:

Есть ряд мемов на тему фриланса и работы из дома:

А чтобы не потерять форму во время коронавируса, советуют не забывать о привычном даже дома:

Также смешные ассоциации на тему компьютерных игр, которые популярны у пользователей сети.

А этот мем на тему домашнего досуга и настольных игр (вульгарные шуточки - излюбленная тема в соцсетях):

Героем самых известных фотожаб снова стал мэр Киева Виталий Кличко, которого нарекли "Квентин Карантино", а градоначальник даже обрадовался такому прозвищу и с радостью носит одноименную футболку, подаренную украинцами.

Также иронизируют про экс-президента Петра Порошенко, который бы "ввел беспрецедентные меры по поддержке бизнеса в период карантина: снизил бы размеры взяток и откатов на 10%".

И смеются над пожеланием нынешнего президента Владимира Зеленского, который пожелал всем украинцам 36,6, говоря о температуре тела здорового человека. А по факту, курс доллара совсем скоро может оказаться по такой цене.

Говорят, что главное на карантине - выдержать близких и соседей. В сети Интернет распространяют некоторые рекомендации по самоизоляции на время вспышки коронавируса:

Для защиты от "короны" прекрасно подходят приемы карате:

Приветствие можно осуществлять не только рукопожатием и объятиями с поцелуями:

Ну, если без поцелуев - совсем никак, советуют пользоваться медицинсками масками:

А если их нет - подойдут подручные средства:

Мемов на тему медицинских масок и их вариаций - больше всего:

А вы тоже уверены, что страшнее коронавируса болезни нет?

Тема коронавируса просачивается в искусство: "Секрет закупок раскрыт. Все ради искусства".

Вот так могла бы выглядеть в сегодняшних реалиях известная картина Василия Верещагина "Апофеоз войны". Вместо черепов - туалетная бумага, которую массово раскупают в магазинах.

Про туалетную бумагу - мемов больше всего, вместе с гречкой она стала самым стратегическим товаром на рынке.

Промокод "корона" - излюбленная шутка любителей путешествий, когда в условиях карантина в странах можно застрять на несколько недель.

"Коронавирус" в России бывает и такой:

На днях помимо мемов и фотожаб в соцсетях стали делиться анекдотами на тему коронавируса:

- Наталья Андреевна, как больной с подозрением на коронавирус?

- Нормально, Алексей Самбуевич. Положили в отдельную палату. Назначили специальную диету.

- Что за диета?

- Кормим печеньем.

- Почему печеньем?

В щель между полом и дверью больше ничего не пролезает.