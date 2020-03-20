Ученые Самарского университета создали математическую модель взрывного распространения вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, пишет РИА Новости.

По мнению авторов работы, их модель может оказаться полезной в предсказании возможных новых неконтролируемых вспышек коронавирусной инфекции.

Эта модель поможет не упустить "красную черту", после которой распространение вирусов станет необратимым и предпринимать какие-то меры будет уже поздно, считают ученые.

Напомним, что в пятницу, 20 марта, в Украине продолжается карантин. За вчерашние сутки выявили 10 новых случаев. К вечеру 19 марта в Украине было официально зарегистрировано 26 случаев заражения Covid-19. Из них три смертельных случая.

Напомним, российский академик Виктор Малеев заявил, что новый короноавирус природного происхождения.

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