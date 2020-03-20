В борьбе с коронавирусом всю Белую Церковь обработали спецраствором гипохлорита натрия. Фото и видео
В Белой Церкви улицы и остановки обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором. В мероприятиях по противодействию коронавирусу приняли участие спасатели.
Об этом идет речь в сюжете ТСН, обнародованном в YouTube.
Обеззараживающий раствор, который пошел в дело называется - гипохлорит натрия.
"Это средство применяется для обеззараживания питьевой воды, а также может работать как средство для обеззараживания помещений или мест общественного пользования", - сообщил заместитель руководителя водоочистных сооружений ООО "Белоцерковвода" Елена Хоменко.
К мытью города присоединились не только спасатели, но и ЖЭКи. Теперь уборщики дезинфицируют каждый подъезд: стены, перила и лифты.
"Была проведена работа по дезинфекции 67 остановок и прилегающих территорий. Две основные улицы мы уже сделали", - заявил руководитель аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Киевской области Сергей Шумигора.
Видео: YouTube/ТСН
Напомним, вчера в Киевской области выявили 5 случаев подозрения на заболевание коронавирусом. Двое людей из этого числа госпитализированы в Белой Церкви, еще двое - в Киево-Святошинском районе, а один человек - в Броварах (у него наличие вируса не подтвердилось).