Сегодня многие люди и в Украинеи во всем мире находятся в тревожном настроении из-за коронавируса и страха перед ним.

Тем не менее, есть много и позитивных новостей, которые дают основания полагать - человечество победит коронавирус, также как раньше побеждала и другие, куда более страшные, эпидемии.

"Страна" собрала хорошие новости про борьбу с коронавирусом, которые стали известны за последние дни.

1. Первый выздоровевший в Украине

Первый человек в Украине выздоровел от коронавируса. Эту новость сегодня, 20 марта, сообщил президент Зеленский.

По словам главы государства, пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус, и он показал отрицательный результат.

Президент отметил, что теперь можно официально констатировать, что в Украине есть первый человек, который оправился от коронавируса. Зеленский рассказал, что мужчину сегодня его выписывают из больницы, он возвращается домой.

"Я поздравляю и его лично, и всю нашу страну! Это самая приятная весть за последние дни, и она свидетельствует о том, что у нас точно все будет хорошо. Главное - сохранять спокойствие и режим изоляции", - сказал президент.

2. На родине коронавируса закончилась эпидемия

Вчера, 19 марта, на "родине" Covid-19, в Ухани, впервые с начала эпидемии, не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания.

В стране уже закрыли свою последнюю больницу с коронавирусом в связи с маленьким количеством заболевших.

Успехов удалось достичь благодаря единству и сознательности общества, а также скорости, с которой власти Китая отреагировали на пандемию (подробнее об этом читайте здесь).

Жизнь в КНР потихоньку возвращается в привычное русло. В местных парках появляются пожилые люди на прогулке, бегуны, дети на коликах. И пусть все еще соблюдают безопасную дистанцию, и динамика заражения, и общие настроения китайцев свидетельствуют о том, что коронавирус в стране побежден.

Позитивные новости поступают и из Южной Кореи, где число новых случаев заболевания тоже сокращается.

3. Пожилые люди тоже выздоравливают

Заболеть пожилому человеку коронавирусом - не приговор.

Например, 103-летняя китайская бабушка полностью выздоровела от коронавируса после лечения в течение 6 дней в Ухане.

Эксперты утверждают, что Италия сильно пострадала, потому что у них самое старое население в Европе.

Главная рекомендация для пожилых украинцев - максимально самоизолироваться.

4. Лекарство от коронавируса

Американские медики изобрели и начали тестировать на пациентах лекарство от коронавируса.

Параллельно все самые авторитетные ученые, фармацевты мира работают над созданием действенного препарата. А это означает, что оно появится уже очень скоро.

А пока специальных лекарств от Covid-19 нет, есть много медикаментов, которые (и это уже доказано) помогают от вируса. Среди них - всем известные парацетамол и ибупрофен, которые могут купить и украинцы. Материал полностью.

Еще одна хорошая новость: плазма, полученная от недавно выздоровевших пациентов с Covid-19, может лечить других инфицированных.

5. Мировые успехи в лечении коронавируса

Пока лекарства от коронавируса изобретаются, врачи в Индии уже добились реальных успехов успеха в лечении заболевания. Они применяют комбинацию препаратов: Лопинавир, Ретоновир, Осельтамивир наряду с Хлорфенамином.

Таким образом им удалось вылечить уже 15 граждан. Индийские медики собираются предложить эти лекарства всему миру.

6. Вакцина от коронавируса

Также в США первый человек получил вакцину от коронавируса. Да, она пока тоже тестируется и завтра не будет направлена в больницы разных стран.

Но сам факт того, что экспериментальные вакцины появляются - это полдела. Разработками занимаются не только американцы, но и во всех развитых странах. Ученые делятся своими разработками друг с другом, объединяют усилия. Поэтому есть шанс есть, что в этом году прививка будет, оценивается как высокий.

По последним данным, ученые в Израиле скоро объявят о разработке коронавирусной вакцины.

Помните, как в 2009 году таким же ужасным считался свиной грипп? От него давно есть вакцина, которую может сделать любой украинец. Хотя тогда в Украине тоже была сильная паника.

7. Экспресс-тесты едут в Украину

21 марта, уже в эту субботу, в Украину из Китая должны доставить 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые определяют коронавирус. Плюс привезут 400 тысяч экспресс-тестов. Руководство страны утверждает, что это не последняя поставка.

То есть уже с начала следующей недели намного больше граждан будут проверять на предмет вируса. Его скорое выявление поможет медикам быстрее отреагировать, вылечатся больше украинцев.

Более того, получена первую партию экспресс-тестов, изготовленных Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины.

8. Медицинские маски

Вместе с быстрыми тестами на коронавирус 21 марта в Украину из Китая будут доставлены медицинские маски.

В частности, в страну привезут один миллион масок. Они поступят в украинские аптеки. А 100 тысяч масок повышенной защиты получат врачи и работники полиции.

9. Аппараты для искусственной вентиляции легких

Среди прочего, в Украину завтра завезут и 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. ИВЛ в Украине пока мало, но они очень важны для излечения заболевших коронавирусом.

Стали закупать за свои средства аппараты для искусственной вентиляции легких и украинские бизнесмены. Установка каждого такого аппарата идет в общую копилку победы над коронавирусом в Украине.

10. Антисептики для рук и поверхностей

Буквально сегодня глава Минздрава заявил, что проведены переговоры с производителями антисептиков. Чиновник пообещал, что скоро их дефицит будет ликвидирован.

А уже завтра, сообщил президент Зеленский, в Украину доставят из-за границы 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.

Пока же мы подготовили материал, как сделать антисептик в домашних условиях.