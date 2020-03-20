В Киевской городской государственной администрации пояснили введение режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за коронавируса.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.

По его словам, документы сейчас проходят юридические процедуры. "На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.

Напомним, что в Киевской области уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

Также "Страна" разбиралась, почему власти обсуждают введение чрезвычайного положения.