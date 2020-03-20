Глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бисли заразился новым коронавирусом. Он принял решение самоизолироваться.

Об этом сообщил и официальный Twitter ООН и сам зараженный чиновник.

"Несколько часов назад я получил подтверждение после тестирования, что я заражен Covid-19. Я почувствовал недомогание на прошлых выходных после возвращения домой в США из официальной поездки в Канаду. Заблаговременно пять дней назад я принял решение самоизолироваться", - заявил сам Бисли.

Руководитель ВПП заверил, что чувствует себя хорошо.

Напомним, что Трамп отменил встречу Большой семерки в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса.

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