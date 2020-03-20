Президент США Дональд Трамп из-за коронавирусной пандемии отменил встречу лидеров стран G7 в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир, передает Reuters

"Чтобы каждая страна могла сосредоточиться на борьбе с медицинскими и экономическими проблемами из-за Covid-19, по указанию президента Трампа директор Национального экономического совета США и представитель США по G7 Ларри Кудлоу рассказал своим коллегам из G7, что саммит, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в июне, теперь будет проводиться в форме видеотелеконференции", - сказал Дир.

"Страна" ведет хронику коронавируса в Украине. Сейчас в стране 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 3 из них - летальные.

Также мы писали о том, что лидеры G7 проводили экстренный саммит посвященный борьбе с коронавирусом.