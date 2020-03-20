С четверга, 19 марта, бойцы Нацгвардии Украины не только охраняют столичную больницу, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, но и начали контролировать пункты выезда и въезда в Киев.

Такие меры приняты с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции Covid-19. На основных пунктах въезда-выезда под столицей действуют 8 стационарных постов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Для контроля ситуации и недопущения распространения коронавирусной инфекции на въездах-выездах города Киева (на основных дорогах) действуют 8 стационарных постов. В состав постов входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии", - уточнили в пресс-службе.

Полиция и бойцы Нацгвардии проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов. Основная цель мероприятий - разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, предупреждают о наличии ответственности за несоблюдение требований. Это превентивные меры, проводимой особенно с теми субъектами, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок.

Всего в сутки для выполнения задач на постах привлекаются 80 гвардейцев. Военнослужащие и полицейские обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Водители и пассажиры относятся с пониманием к неудобствам. Грубых нарушений, по словам правоохранителей, пока не было.

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