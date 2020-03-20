Новости внушающие оптимизм пришли из Китая. Здесь, в городе Ухань (эпицентр распространения пандемии - Ред.) уже вторые сутки нет новых зараженных коронавирусом Сovid-19.

Об этом заявили в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая, как передает агентство Синьхуа.

По данным китайских врачей, в континентальной части страны в четверг, 19 марта было зафиксировано 39 новых завезенных из-за рубежа случаев Сovid-19.

Из 39 новых завезенных из-за рубежа случаев 14 были зафиксированы в провинции Гуандун , 8 - в Шанхае, 6 - в Пекине, 3 в провинции Фуцзянь, а также по одному - в городе центрального подчинения Тяньцзинь, провинциях Ляонин, Хэйлунцзян , Чжэцзян , Шаньдун , Сычуань, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Вчера так же было зафиксировано три новых случая с летальным исходом, среди которых два были зафиксированы в провинции Хубэй и один - в провинции Ляонин.

По последним данным на вечер 19 марта Китае в общей сложности насчитывается 80 967 подтвержденных случаев заболевания, из которых 6 569 пациентов в настоящее время проходят лечение, 71 150 пациентов вылечились и покинули больницы, 3 248 человек скончались.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп обвинил Китай в страданиях всего мира от пандемии коронавируса.