Олимпийский огонь, зажженный в Греции на древней горе Олимп благополучно пересек пол-планеты в специальных контейнерах и, сегодня, 20 марта, прибыл в Японию, где должны пройти летние Игры-2020.

Спецборт, доставивший огонь из Афин, приземлился на базе японских ВВС Мацусима, где началась церемония его встречи.

Однако вопрос о проведении Олимпиады-2020 все еще остается открытым из-за пандемии Covid-19.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил 17 марта, что страны "Большой семерки" (G7) поддержали его идею о проведении "полноценной" летней Олимпиады в Токио в намеченные сроки, как передает Интерфакс.

Премьер сообщил журналистам, что в ходе состоявшейся видеоконференции лидеров G7 по проблеме коронавируса он сказал: "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы подготовиться к проведению полноценных игр, и это станет свидетельством того, что человечество может победить новый коронавирус".

Вместе с тем, глава кабинета уклонился от ответа на вопрос о том, поднимался ли в ходе конференции вопрос о возможном переносе сроков Олимпиады, которая запланирована на июль-август 2020 года.

Позднее японский министр по делам Олимпиады Сейко Хасимото пояснила журналистам, что под "полноценными" играми премьер имел в виду проведение их в намеченные сроки в присутствии зрителей.

По состоянию на утро 20 марта, в Японии зафиксировано почти более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 39.

Ранее "Страна" сообщала, что губернатор Токио исключает отмену Олимпиады-2020 из-за коронавируса.

Так же мы рассказывали, что коронавирус Covid-19 отменил фестиваль в Каннах на набережной Круазет.