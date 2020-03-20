Смертельно опасный коронавирус Covid-19 лишает планету зрелищ в прямом смысле этого слова. Очередной жертвой вируса-убийцы стал знаменитый Каннский кинофестиваль во Франции. Он не состоится в традиционные сроки. Организаторы кинофестиваля перенесли дату его проведения.

Предположительно, фестиваль пройдет в конце июня. Окончательное решение о новых датах примут позже, после консультаций с министерством здравоохранения Франции и мэрией города Канн, как передает Интерфакс.

Наша справка

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае. В этом году он должен был пройти с 12 по 23 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что больницу в Киеве, куда госпитализируют больных с подозрением на коронавирус, охраняет Нацгвардия