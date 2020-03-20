Пандемия коронавируса Сovid-19 не могла не вызвать слухи о его искусственном происхождении в одной из секретных военных лабораторий. Китай и США даже обменялись взаимными упреками по этому поводу.

Однако ученые России считают эти споры беспочвенными, а заявления о биологическом оружии - вымыслом.

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии "Роспотребнадзора", академик Виктор Малеев, заявил, что новый коронавирус природного происхождения, и не мог быть создан искусственно,как передает РИА Новости в Telegram-канале.

"Чтобы возник новый вирус, его прототип должен не просто мутировать, необходим качественный переход, искусственно это сделать невозможно", - заявил российский академик.

"Роспотребнадзор" представил снимки нового коронавируса, геном которого удалось расшифровать российским ученым, размер частиц составляет 100-120 нанометров.

Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина просит МВФ предоставить экстренную финансовую помощь из-за коронавируса.