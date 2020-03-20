Борьба с эпидемией или борьба с карантином?

Новости с фронта борьбы с пандемией вчера разнообразием не отличались. На конец дня было 26 заболевших и еще несколько десятков с подозрением. Причем постепенно проявляется характерная украинская особенность: большинство из тех, кто заболел в последние дни, пытались скрыть свои контакты с заболевшими ранее, и только проявившаяся болезнь вынудила их раскрыться.

Исходя из этой тенденции, можно предположить, что теперь немалая часть тех, кто контактировал с новыми заболевшими, тоже скрывают свои контакты, а потому узнать реальное количество больных просто нереально.

Почему это происходит? Основных причин две: во-первых, надежда на "авось", который либо позволит избежать болезни (ведь некоторые зараженные не болеют), либо перенести ее совсем легко (такое тоже не редкость), и тем самым не попадать в малоприятные больничные условия, во-вторых, негативное отношение общества к больным. В Галичине врач убежал, узнав, что его пациент прибыл из-за границы, а в Мариуполе жители хотят выселить из своего дома медсестру, – после таких новостей многие сообщать о возможном коронавирусе у себя будут только в самом крайнем случае.

Вторая особенность последних дней – кризис системы здравоохранения из-за транспортного коллапса. Вообще, запретительные меры для транспорта оказались темой номер один в стране, задвинув на второй план даже тему самого коронавируса. Позавчерашняя неподтвердившаяся новость о желании властей Киева открыть метро вчера весь день была самой популярной на сайте. А параллельно и мэр Харькова заявил, что будет просить Кабмин вернуть городу главный транспорт.

От транспортного карантина страдают все, но больше других – три города с метро, а также пригороды городов-миллионников, лишившиеся электричек. Собственно, это и стало причиной того, что система здравоохранения, столь необходимая для борьбы с карантином, оказалась на грани краха. Из-за карантина столица и облцентры, наконец, узнали, что медсестры и санитарки в больницах и поликлиниках – преимущественно жители пригородов и пригородных сел (поскольку жители самих мегаполисов на зарплату в 4-5 тысяч работать не хотят).

Да и с врачами ситуация не лучше, поскольку те, кто живет в крупных городах, далеко не все имеют автомобили. А в Киеве и Харькове добраться из одной окраины города до другой – это все равно, что пересечь половину среднестатистической украинской области. С той разницей, что транспортной инфраструктуры, параллельной метро, нет и не будет, поскольку раньше она была не нужна, и на две-три недели ее создавать никто не станет.

Так что большие города вместе с пригородами обречены на кризис медицины и огромные толпы на остановках, которые сводят на нет весь эффект от карантина. И потому неизвестно, в каком из вариантов – с карантином или без – заболеет больше людей.

Валютный рынок: межбанк на пороге 28

Курс гривни снизился. Фото: НБУ

Если кто-то при оценке финансовой ситуации в стране ориентируется только на курсы наличной гривны в банках и обменниках, он может решить, что стабилизация уже наступила. Вчера – второй день подряд! – на курсовых табло практически ничего не менялось: немного подрос курс приема доллара у населения (сейчас это где-то 27,30-27,50), а курс продажи американской валюты оставался недвижимым – от 28,60 до 29.

Но бесконечно эта "стабильность", вызванная дефицитом доллара и гривны одновременно, продолжаться не может. Поскольку в тени стабильного наличного рынка своей жизнью живет межбанковский. И на нем вчера курс подобрался вплотную к отметке 28 – 27,81 на покупке и 27,88 на продаже. В связи с чем Нацбанк тоже выставил курс 27,80, повысив его сразу на 54 копейки.

Это означает две вещи. Во-первых, сегодня банки должны еще приподнять планку курса приема валюты у населения, во-вторых, есть большая вероятность, что в ближайшие дни Украина війдет на официальный курс выше 28 гривен.

Дело в том, что как раз в пятницу НБУ погашает банкам депозитные сертификаты в размере 150 млрд гривен. Да, часть из них уйдет госбанкам, которым просто прикажут не покупать на них валюту, а, например, вложиться в ОВГЗ (как раз на вторник Минфин планирует их очередное размещение), но часть уйдет банкам коммерческим, которые, скорее всего, пустят эту гривневую массу на валютный рынок. И весь вопрос в том, когда НБУ погасит эту сумму. В пятницу с утра (и тогда курс 28 будет уже к вечеру пятницы). Или в пятницу с вечера. И тогда спрос на валюту будет в понедельник.

В любом случае следующая неделя станет определяющей для валютного рынка и для страны в целом: то ли Нацбанк все-таки примет стабилизационные меры и попытается удержать курс в пределах до 30 гривен за доллар, то ли он продолжит быть наблюдателем, и тогда окончание карантина мы встретим с курсом за 30.

Украинская экономика: начало кризиса и массовой безработицы?

Украина просит МВФ предоставить экстренную финансовую помощь из-за коронавируса. Глава НБУ Яков Смолий, фото: LIGA.net

Без антикризисных мер Нацбанка гривна, похоже, вообще не стабилизируется, поскольку состояние украинской экономики не дает для этого оснований. Еще позавчера премьер призвал украинцев готовиться к кризису, а вчера бывший министр экономики Тимофей Милованов объявил, что из-за коронавируса работы могут лишиться полмиллиона человек. И в данном случае Милованову можно верить, поскольку руководить экономикой он, конечно, не умеет, но в теории все-таки подкован. Да и, глядя на закрытые рынки и всю сферу обслуживания, поверить в это совсем не трудно.

Больше того, глобальный транспортный коллапс привел к тому, что консервируются стройки, не могут полноценно работать ни предприятия, ни даже стратегические объекты.

А ведь отечественная экономика перестала быть единственным источником социально-экономической стабильности – в последние годы она регулярно подпитывалась миллиардами долларов и евро, которые пересылали или везли в Украину заробитчане. Но страны, в которых они работали, тоже массово уходят на карантин, там происходит такое же свертывание производства и сферы услуг, и заробитчане вынуждены ехать домой, чтобы тут пополнить ряды безработных.

И плюс к этому – до сих пор нерешенный вопрос с кредитом МВФ. Украина прожила без фонда весь прошлый год – и это было скорее хорошо, чем плохо. Но в прошлом году были другие способы одалживать деньги. При глобальном кризисе их не даст никто, поэтому альтернативы МВФ практически нет.

Так что нет никаких оснований полагать, что Шмыгаль и Милованов сгущают краски. Но, как ни парадоксально, возможный выход из ситуации – в руках Шмыгаля. Если отменить карантин и прекратить "коронавирусный" ажиотаж, это вернет к жизни хотя бы часть экономики. Безусловно, это же может привести и к ускорению развития пандемии. Но для большого количества украинцев, оставшихся без работы, карантин скоро сам станет пандемией и приведет к голодным бунтам.

Америка тоже ждет обвала экономики



Дональд Трамп. Фото: ТАСС

Вчера о начале кризиса заговорили даже в Америке. Несмотря на все старания Дональда Трампа обеспечить процветание экономики в предвыборный год, обвала, вызванного коронавирусом, он предположить не мог и справиться с ним тоже не может.

Федеральная резервная система, как известно, пошла на крайние меры, "обнулив" свою учетную ставку – то есть кредитование в Штатах теперь может стать почти беспроцентным, что в теории должно залить дешевым долларом американский рынок, а за ним и мировой.

Параллельно правительство США планирует раздачу предвыборных пряников, замаскированных под антикризисные: ожидается, что каждому малообеспеченному американцу выплатят по тысяче долларов на взрослого и по пятьсот на ребенка. Причем малообеспеченные – это по американским меркам. То есть с доходом до 75 тысяч долларов в год без вычета налогов.

Но даже при всех этих антикризисных мерах американские аналитики прогнозируют обвал своей экономики во втором квартале на 12%, а по итогам года – почти на 1% (и это в лучшем случае). А там, где толстый похудеет, худой вообще может умереть. Украину, как известно, к толстым не отнесешь.

Харьковский губернатор: против всех

Ярославский и Кернес раскритиковали Кучера. Фото: Facebook/ pavelveter

Вслед за сменой Кабмина украинскому президенту, похоже, скоро придется задуматься над ротацией губернаторов. Опыт последних месяцев показывает, что первая волна назначенцев оказалась такой же неудачной, как и первый состав Кабмина.

Дело, впрочем, не только в самих губернаторах. Осенью "слуги народа" не скрывали, что их цель – в преддверие местных выборов уничтожить влияние региональных элит. Вот многие губернаторы и приезжали на места с готовностью объявить войну местным "феодалам", будучи уверенными в поддержке мегапопулярного президента и проголосовавших за его партию избирателей. А некоторые продолжают так вести себя и сейчас, не замечая, что ситуация коренным образом изменилась.

Характерный пример – вчерашнее харьковское совещание по коронавирусу. Губернатор Алексей Кучер собрал на него значительную часть местной элиты, а сам взял и… не приехал. Точнее поехал на свое совещание в Харьковскую обладминистрации. В результате подвергся разгромной критике со стороны мэра Харькова Геннадия Кернеса и главного харьковского олигарха Александра Ярославского.

Совместная критика от Кернеса и Ярославского – это лучший показатель того, что губернатора надо менять. Всем известна взаимная нелюбовь этих двух влиятельных харьковчан друг к другу, и нужно быть очень плохим политиком, чтобы объединить их против себя. Особенно в ситуации, когда без поддержки местной элиты с нарастающими кризисами справиться просто невозможно.

Так что Кучер, скорее всего, уже не жилец в Харькове. При всех недостатках нынешней власти у Зеленского не отобрать одного: он находится (пока еще?) в информационном потоке и быстро реагирует на накапливающийся негатив. По Харькову этот негатив уже угрожает потерей контроля над регионом.