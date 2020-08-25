Коронавирус может спасти сотни жизни только потому, что воздух на карантине стал чище
По мнению ученых, эпидемия коронавируса может обрернуться благом для всего мира. По подсчетам, воздух за время распространения вируса улучшился из-за уменьшения выбросов с заводов, самолетов и автомобилей. Это может спасти множество жизней.
Об этом сообщает издание Science Alert.
Даже консервативные оценки указывают, что количество людей, спасенных от преждевременной смерти из-за загрязненного воздуха, может превысить число смертей от COVID-19. В Китае только два месяца снижения уровня твердых частиц, взвешенных в атмосфере, способствовали выживанию четырех тысяч детей в возрасте до пяти лет и 73 тысячи взрослых старше 70 лет.
Имеются спутниковые данные, которые показывают значительное уменьшение загрязнения воздуха над Снизились уровни диоксида азота, который выделяется автомобилями, грузовиками и электростанциями.
Ранее "Страна" писала, что Зеленский отметил, что за время карантина воздух в Киеве стал чище.
Также мы рассказывали, что фото из космоса показали падение уровня загрязнения воздуха в Китае из-за коронавируса.