По мнению ученых, эпидемия коронавируса может обрернуться благом для всего мира. По подсчетам, воздух за время распространения вируса улучшился из-за уменьшения выбросов с заводов, самолетов и автомобилей. Это может спасти множество жизней.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Даже консервативные оценки указывают, что количество людей, спасенных от преждевременной смерти из-за загрязненного воздуха, может превысить число смертей от COVID-19. В Китае только два месяца снижения уровня твердых частиц, взвешенных в атмосфере, способствовали выживанию четырех тысяч детей в возрасте до пяти лет и 73 тысячи взрослых старше 70 лет.

Имеются спутниковые данные, которые показывают значительное уменьшение загрязнения воздуха над Снизились уровни диоксида азота, который выделяется автомобилями, грузовиками и электростанциями.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский отметил, что за время карантина воздух в Киеве стал чище.

Также мы рассказывали, что фото из космоса показали падение уровня загрязнения воздуха в Китае из-за коронавируса.