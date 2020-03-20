В Киеве инфекционное отделение Александровской больницы охраняют служащие Национальной гвардии Украины. Туда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус.

Об этом ообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в 19 марта.

"На выходные были неописуемые события, когда люди здоровые ломились в инфекционное отделение, чтобы протестироваться на коронавирус. Сейчас в Александровской больнице дежурит Нацгвардия, поэтому отделение уже работает более спокойно", - сказала врач.

Она отметила, что "всех протестировать невозможно".

"Всех протестировать не возможно, это никто не может себе позволить, даже система здравоохранения США. Но, конечно, у нас будет расширение доступа к тестированию", - сказала она.

Голубовская сообщила также, что в настоящее время Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.

Ранее "Страна" писала, что в Черновицкой области ещё пять новых случаев коронавируса.

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