В Украине людей, которые заражены коронавирусом больше, чем это значится в официальной статистике. Однако, такая такая ситуация со статистикой во всем мире.

Об этом сказала врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Для меня, например, понятно, что количество инфицированных гораздо больше, чем в официальной статистике, но это во всем мире", - сказала она в программе.

С такой пандемией, по ее словам, ни нынешнее поколение, ни предыдущее поколение не сталкивалось.

"Возможно, это было сто лет назад, когда была пандемия "испанского" гриппа. Поэтому всё меняется очень быстро, наши знания об этом возбудителе, его свойствах, насколько он заразен. Из-за того, что он является на сегодняшний день только изучаемым, никогда не встречался в популяции человека и его спрогнозировать очень сложно, была объявлена пандемия Всемирной организацией здравоохранения", - отметила она.

Голубовская пояснила, что к ситуации с распространением коронавируса можно подготовиться только путем минимизации рисков заражения, путем ограничительных мер, чтобы это не приняло быстрое течение, когда не выдерживают системы здравоохранения даже экономически сильных и подготовленных стран.

Ранее "Страна" писала от том, что Италия опередила Китай по числу умерших от коронавируса.

Также мы рассказывали, что в Израиле следят за гражданами через телефоны, чтобы они не нарушали карантин.