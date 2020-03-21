Ученые из двух американских университетов - Колумбийского в Нью-Йорке и университета Тулейна в Новом Орлеане, которые работали с коллегами из Сиднейского университета в Австралии заявили о том, что коронавирус нового типа Covid-19 не мог быть создан человеком.

Исследования ученые опубликовали на научном портале webmd.

По мнению ученых, коронавирус SARS-CoV-2 или COVID-19, возник и развивался до своего нынешнего состояния эволюционным путем.

Ученые проанализировали структуру вируса и не нашли никаких признаков редактирования, которое потребовалось бы для его создания.

"Сравнив все известные генетические данные с данными о структуре коронавируса, мы можем с уверенностью утверждать, что SARS-CoV-2 возник естественным образом", - поясняет иммунолог Кристиан Андерсен, один из авторов исследования.

Этот коронавирус существует довольно давно. Связанные с ним заболевания вспыхивали в Китае в 2003 году (SARS) и на Ближнем Востоке в 2012 году (MERS).

И если бы вирус был создан искусственно, его "авторам" пришлось бы взять молекулярную структуру у какого-то из известных науке вирусов. Однако, структура коронавируса уникальна, аналогов у него нет.

Структура SARS-CoV-2 очень похожа на коронавирусы, которые были найдены у летучих мышей и панголинов. Так что скорре всего, человек получил вирус от животного.

Ранее сообщалось, что исследования ученых генома вируса показали, что коронавирус мог изначально появиться в США.

Тем не менее, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в страданиях всего мира от пандемии коронавируса. По его словам, Поднебесная скрывала информацию о настоящей угрозе инфекции.