Ученые считают, что коронавирус возник естественным путем, а не в лаборатории
Ученые из двух американских университетов - Колумбийского в Нью-Йорке и университета Тулейна в Новом Орлеане, которые работали с коллегами из Сиднейского университета в Австралии заявили о том, что коронавирус нового типа Covid-19 не мог быть создан человеком.
Исследования ученые опубликовали на научном портале webmd.
По мнению ученых, коронавирус SARS-CoV-2 или COVID-19, возник и развивался до своего нынешнего состояния эволюционным путем.
Ученые проанализировали структуру вируса и не нашли никаких признаков редактирования, которое потребовалось бы для его создания.
"Сравнив все известные генетические данные с данными о структуре коронавируса, мы можем с уверенностью утверждать, что SARS-CoV-2 возник естественным образом", - поясняет иммунолог Кристиан Андерсен, один из авторов исследования.
Этот коронавирус существует довольно давно. Связанные с ним заболевания вспыхивали в Китае в 2003 году (SARS) и на Ближнем Востоке в 2012 году (MERS).
И если бы вирус был создан искусственно, его "авторам" пришлось бы взять молекулярную структуру у какого-то из известных науке вирусов. Однако, структура коронавируса уникальна, аналогов у него нет.
Структура SARS-CoV-2 очень похожа на коронавирусы, которые были найдены у летучих мышей и панголинов. Так что скорре всего, человек получил вирус от животного.
Ранее сообщалось, что исследования ученых генома вируса показали, что коронавирус мог изначально появиться в США.
Тем не менее, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в страданиях всего мира от пандемии коронавируса. По его словам, Поднебесная скрывала информацию о настоящей угрозе инфекции.