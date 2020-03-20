Разработанный еще в Советском Союзе препарат "Арбидол", который ранее в называли лекарством против коронавируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает эффективным средством от Covid-19.

Пока ни одно лекарств нельзя назвать таким, потому что до сих пор нет специфических методов лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения.

"На данный момент нет доказательств того, что какое-либо из лекарств эффективно против Covid-19. Для этого вида коронавируса не существует специальных методов лечения", - сказал он.

Напомним, что в первый день карантина в украинских аптеках закончились антисептики и взлетели цены. "Страна" писала материал об этом.

Также мы писали, чем опасны лекарства, которые кинулись покупать украинцы: маскируют симптомы и могут вызвать тяжелую побочку.

По состоянию на 19 марта в Украине диагноз подтвердился у 26 человек.