Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отозвала ранее распространенное предупреждение, что при подозрениях на Covid-19 нельзя принимать жаропонижающее ибупрофен, поскольку он якобы может вызвать более тяжелое протекание болезни.

Об этом ВОЗ сообщила в Twitter.

По данным организации, последняя информация и консультации с врачами, лечившими пациентов с Covid-19, говорят о том, что нет особых негативных последствий от приема ибупрофена, кроме существующих побочных действий.

Напомним, что ранее в ВОЗ советовали использовать для снижения температуры при коронавирусе парацетамол.

Также мы писали, что вскоре после этого, по состоянию на 19 марта, в киевских аптеках почти раскупили весь имеющийся парацетамол, который ВОЗ рекомендовала для самолечения коронавируса.