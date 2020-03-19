ВОЗ решила, что ибупрофен можно применять при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отозвала ранее распространенное предупреждение, что при подозрениях на Covid-19 нельзя принимать жаропонижающее ибупрофен, поскольку он якобы может вызвать более тяжелое протекание болезни.
Об этом ВОЗ сообщила в Twitter.
По данным организации, последняя информация и консультации с врачами, лечившими пациентов с Covid-19, говорят о том, что нет особых негативных последствий от приема ибупрофена, кроме существующих побочных действий.
Напомним, что ранее в ВОЗ советовали использовать для снижения температуры при коронавирусе парацетамол.
Также мы писали, что вскоре после этого, по состоянию на 19 марта, в киевских аптеках почти раскупили весь имеющийся парацетамол, который ВОЗ рекомендовала для самолечения коронавируса.